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عدلي منصور يتجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بالاحتفالات البرلمانية

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عدلي منصور يتجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بالاحتفالات البرلمانية عدلي منصور يتجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بالاحتفالات البرلمانية

المستشار عدلي منصور

غادر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، مطار القاهرة الدولي، بصحبته عدد من كبار المسئولين والشخصيات متوجهًا إلى شرم الشيخ للمشاركة فى إحتفالات مرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية .

صرحت مصادر أمنية بالمطار أن “منصور” والوفد المرافق له غادروا على طائرة خاصة، حيث انتظر باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار لحين صعوده إلى الطائرة ، بينما غادر على نفس الطائرة حوالى 200 من كبار المسئولين الحاليين والسابقين والشخصيات وأعضاء البرلمان من أبرزهم المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ، والدكتور كمال الجنزورى الوزراء الأسبق.

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