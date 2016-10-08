أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
إسماعيل: الأعمال الإرهابية الخسيسة كانت تستوجب إجراءات استثنائية -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة ... مع أحفادها ضحك ولعب وحب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل 9 سوريين من أسرة واحدة في قصف للطيران شمال حلب

Google+ Print
مقتل 9 سوريين من أسرة واحدة في قصف للطيران شمال حلب مقتل 9 سوريين من أسرة واحدة في قصف للطيران شمال حلب

قصف جوي – أرشيفية

توفي ما لا يقل عن تسعة أشخاص، كلهم من عائلة واحدة اليوم السبت، نتيجة لقصف طيران يعتقد أنه تركي على شمال شرق مدينة حلب السورية، وفقًا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن القصف أسفر عن سقوط “تسعة أشخاص من عائلة واحدة هم رجل مسن وثلاث مواطنات وخمسة أطفال وإصابة آخرين بجراح”، مضيفًا أن عدد الضحايا “مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن الطيران قصف “مناطق في قرية دويبق بريف حلب الشمالي”، وهي بلدة قريبة من قرية تركمان بارح التي أطلق داعش فيها عملية عسكرية لاستعادة السيطرة عليها، بعد أن استطاعت فصائل المعارضة طرده منها خلال المعارك في الأيام القليلة الماضية بدعم من سلاحي الدبابات والجو التركي.

يذكر أن حوالي تسعة آلاف مدني تركوا منازلهم في شمال شرق حلب منذ بداية الشهر الجاري على إثر المعارك بين داعش وفصائل المعارضة، وفقًا لبيانات المرصد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا