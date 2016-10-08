مقتل 9 سوريين من أسرة واحدة في قصف للطيران شمال حلب

توفي ما لا يقل عن تسعة أشخاص، كلهم من عائلة واحدة اليوم السبت، نتيجة لقصف طيران يعتقد أنه تركي على شمال شرق مدينة حلب السورية، وفقًا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن القصف أسفر عن سقوط “تسعة أشخاص من عائلة واحدة هم رجل مسن وثلاث مواطنات وخمسة أطفال وإصابة آخرين بجراح”، مضيفًا أن عدد الضحايا “مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن الطيران قصف “مناطق في قرية دويبق بريف حلب الشمالي”، وهي بلدة قريبة من قرية تركمان بارح التي أطلق داعش فيها عملية عسكرية لاستعادة السيطرة عليها، بعد أن استطاعت فصائل المعارضة طرده منها خلال المعارك في الأيام القليلة الماضية بدعم من سلاحي الدبابات والجو التركي.

يذكر أن حوالي تسعة آلاف مدني تركوا منازلهم في شمال شرق حلب منذ بداية الشهر الجاري على إثر المعارك بين داعش وفصائل المعارضة، وفقًا لبيانات المرصد.