نشرة «ONA» | رجاء الجداوي تشارك عمرو أديب ..”باب رزق” يعود على نغم FM.. وعكة صحية لمحمد علي خير

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تبدأ الفنانة رجاء الجداوي انطلاقة جديدة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “كل يوم” المذاع على شاشة “ONTV” بالتزامن مع إذاعة “نغم fm” بدءً من غد الأحد، في فقرة بعنوان “إسألوا رجاء” كفقرة أسبوعية ثابتة.. للمزيد

تعرض الإعلامي محمد على خير لوعكة صحية حيث أصيب بأزمة قلبية تم على إثرها نقله إلى العناية المركزة.. للمزيد

يعود الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني ببرنامج “باب رزق” على نغم FM، اعتبارًا من الغد الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا.. للمزيد

يناقش الإعلامي سمير عمر، على «سكاي نيوز عربية»، الليلة، حلقة خاصة من “حوار القاهرة” أوضاع الجنيه المصري وسبل مواجهة التراجع في قيمة العملة المحلية والبدائل المتاحة أمام الاقتصاد المصري.. للمزيد

يناقش الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة360″، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة ليلًا، الأوضاع الاقتصادية فى مصر وهل تتعامل الحكومة مع الأزمات بالشكل الصحيح.. للمزيد

يحل الفنان الشاب محمد ممدوح، الشهير بـ “تايسون”، ضيفًا على الفنانة الكبيرة إسعاد يونس فى برنامجها الأسبوعي “صاحبة السعادة” في حلقة يوم الاثنين القادم، فى حلقة تحمل عنوان “نقنقة”.. للمزيد