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مؤرخ اسكتلندي يكشف: «هتلر» كتب سيرته الذاتية المتداولة بنفسه

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مؤرخ اسكتلندي يكشف: «هتلر» كتب سيرته الذاتية المتداولة بنفسه مؤرخ اسكتلندي يكشف: «هتلر» كتب سيرته الذاتية المتداولة بنفسه

هتلر

أكد مؤرخ اسكتلندي أن السيرة الأولى عن أدولف هتلر، والتي قدمته سنة 1923 على أنه “منقذ ألمانيا” وقارنته بالمسيح، كتبها الزعيم النازي بنفسه.

وكان كتاب “أدولف هتلر: سن ليبن أوند سينه ريدن” (أدولف هتلر: حياته وخطاباته) أول سيرة لافتة لهتلر من توقيع فيكتور فون كيربر، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكشف المؤرخ توماس فيبر، من جامعة إبردين، عن وثائق محفوظة في أرشيف جنوب أفريقيا، تظهر أن الكتاب منجز بشكل “شبه مؤكد” من هتلر نفسه، كعمل “وقح لكن ذكي للترويج الذاتي”.

هذا الكتاب الذي يضم أيضاً سلسلة خطابات لهتلر، يحوي “ادعاءات غريبة” بأن هذا الكتاب سيصبح “الإنجيل الجديد” لتلك الفترة، بحسب بيان للمؤرخ أشار فيه أيضاً إلى وجود تعابير “قديس” و”خلاص” في الكتاب الذي يقارن بين دخول هتلر المعترك السياسي وقيامة المسيح من الموت، وفق الإيمان المسيحي.

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