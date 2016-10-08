زوجة ترامب عن تصريحاته حول النساء: مهينة..لكن تقبلت اعتذاره

اعتبرت زوجة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تصريحاته التي أدلى بها حول النساء في شريط فيديو عام 2005 بالعدوانية وأنهاغير مقبولة.

وبحسب فرانس برس أكدت ميلينا ترامب أنها تقبلت اعتذار زوجها حول هذا الأمر.

وسارع المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يوم السبت إلى منع انهيار حملته بإصدار بيان مصور جرى إعداده على عجل عبر فيه عن أسفه للادلاء بتعليقات مشينة عن النساء.

وأعلن ترامب أنه تغير لكنه أثار موضوع خيانات الرئيس السابق بيل كلينتون وانتقد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بحدة وقال إنه سيتوسع في تناول ماضيهما خلال الأيام القادمة.