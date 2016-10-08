فرنسا: الأسد لا يحارب الإرهاب وإنما يغذيه

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إن الرئيس السوري بشار الأسد لا يحارب الإرهاب وإنما يغذيه، مشيرا إلى أن النظام يسعى لاستسلام المعارضة وهذا سيؤدي لتطهير عرقي إن حصل.

وأكد إيرولت خلال كلمته أمام مجلس الأمن أن النظام السوري يهدف لتدمير حلب و داريا و حماه، ويستخدم التدمير الممنهج للمدن السورية.

وحث إيرولت مجلس الأمن الدولي على طلب الوقف الفوري للغارات من النظام وحلفائه على حلب، مشيرا إلى أن مشروع القرار الفرنسي لمجلس الأمن يطالب بوقف الغارات وإنشاء منطقة حظر جوي.

وأكد إيرولت على أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.