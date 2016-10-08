غدًا.. صدى البلد تنقل احتفالية مجلس النواب بمرور 150 عام على انشائه

تنقل قناة صدى البلد، غدًا الأحد، ومن خلال تغطية خاصة لبرنامج “على مسئوليتي” في الثامنة مساءً ولمدة 3 ساعات، تقديم مصطفى بكري، فعاليات احتفالية مجلس النواب المصرى بمناسبة مرور 150 عام على انشائه من مدينة شرم الشيخ.

وتقدم القناة كافة الامكانات الهندسية والبشرية من خلال نقل حي ومباشر ولقاءات مع السادة النواب ونقل حي للاحتفالية والتي تبدأ الاحتفالية بكلمة لرئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، وتستمر لمدة 7 دقائق، يليها كلمة لرئيس البرلمان العربي ويعقبها كلمة لرئيس البرلمان الإفريقي.

ويلقى أيضًا سكرتير عام البرلمان الدولي، كلمة في الاحتفالية يعقبها فيلم وثائقي لمدة 20 دقيقة عن الحياة النيابية.

وسيبدأ البرلمان الإفريقي اجتماعاته بعد غد الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء برلمانات أكثر من 50 دولة إفريقية.