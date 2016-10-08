سكك حديد الإسكندرية: قطار العامرية تعطل ولم يتعرض لحادث

أكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد بالإسكندرية، على أن قطار العامرية قد تعرض إلى عطل بالجرار والعربة الأمامية، وهو ما تسبب فى توقفه وإعادته لورش الصيانة.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أن القطار لم يتعرض إلى أى حادث أو كان يسير بدون سائق كما أشيع، وأشار إلى أنه تم توقف القطار فى محطة "الحرابى" بعد تعطله ونقله إلى الورشة للإصلاح.

من جهة أخرى نفى الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تلقى المديرية أى بلاغات بحدوث إصابات فى حادث قطار، مؤكدا على أنه فى حالة نقل مصابين إلى مستشفى تابع للمديرية يتم الاخطار فورا و هو ما لم يحدث.