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السفارة المصرية في تنزانيا تحتفل بذكرى حرب أكتوبر

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السفارة المصرية في تنزانيا تحتفل بذكرى حرب أكتوبر السفارة المصرية في تنزانيا تحتفل بذكرى حرب أكتوبر

صورة أرشيفية لحرب أكتوبر

احتفلت السفارة المصرية فى تنزانيا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حيث ملحق الدفاع المصري حفل استقبال بهذه المناسبة بأحد الفنادق حضره الرئيس التنزاني السابق على حسن مويني ووزير الدفاع حسين مويني وسفراء الدول العربية والأفريقية، وذلك بناءً على الدعوة التي وجهها إليهم السفير ياسر الشواف سفير لدى تنزانيا، كما شهد الحفل الملحقون العسكريون، وعدد من أعضاء الجالية المصرية المقيمة فى تنزانيا.

وركزت كلمة السفير المصري على أنه بجانب الانتصار العسكرى الذى حققته مصر خلال حرب أكتوبر المجيدة، فقد ساعدت نتائج الحرب فى تعظيم فرص السلام فى منطقة الشرق الأوسط، كما أكد على أن القوات المسلحة المصرية هى فخر مصر، وأن الشعب المصرى ينتهز الفرصة كل عام فى السادس من أكتوبر ليعبر عن تقديره وعرفانه لقواته المسلحة، والتى تساعد الدولة حاليا فى تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية العملاقة.

وأشار السفير إلى التعاون بين وزارتي الدفاع فى الدولتين في مجال الدورات التدريبية، حيث تشارك الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى تمويل تلك الدورات.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد السفير على الأهمية التى توليها مصر لعلاقاتها مع تنزانيا، مؤكداً المساعي التى تبذلها السفارة من أجل تعميق العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وأن أحد المشروعات الطموحة لدعم تلك العلاقات هو إنشاء خط ملاحى بحري يربط الموانئ المصرية بنظيراتها التنزانية.

أ ش أ

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