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إقلاع رحلات مصر للطيران إلى اثينا عقب انهاء اعتصام المراقبين باليونان

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إقلاع رحلات مصر للطيران إلى اثينا عقب انهاء اعتصام المراقبين باليونان إقلاع رحلات مصر للطيران إلى اثينا عقب انهاء اعتصام المراقبين باليونان

أرشيفية

أعلن مصدر مسئول بشركة مصرللطيران، اليوم السبت، انتظام رحلات الشركة المتجهة إلى مطار أثينا، وذلك اعتبارًا من صباح غد الأحد بعد انهاء إضراب المراقبين الجويين هناك، والذي كان قد تم الاعلان عنه يومى الأحد والإثنين ٩ و ١٠ أكتوبر.

وقال المصدر إن تسيير الشركة رحلتين يوميًا لأثينا من خلال طراز “الامبرير E170″ الذي يتسع لـ76 راكبًا ، وطراز “البوينج 737/800″ الذى يتسع لعدد 144 راكبًا، وتهيب للطيران بالركاب المسافرين إلى أثينا مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية التابع للشركة على رقم 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو زيارة الموقع الإلكتروني Egyptair.com.

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