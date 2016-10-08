ضبط راكب مصرى حاول تهريب مشغولات ذهبية حول جسده بمطار القاهرة الدولى

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب كمية من المشغولات الذهبية لدى عودته من البحرين، أخفاها حوا جسده، وذلك لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها لمحلات الذهب، تم حجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



> صرحت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من البحرين، اشتبه جمال تركى مدير الإدارة ومعاونه حسن عبد اللطيف فى أحد الركاب، وبتفتيشه وعثر معه على هاتفى آى فون، و7 زجاجات عطور، تم تشكيل لجنه قامت بتفتيش الراكب ذاتيا، وعثر بحوزته على كميات كبيرة من الذهب، حاول تهريبها على جسده مستخدما "لاصق طبى".

> أمر سامى عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب، وحجز المضبوطات بوديعة الجمرك.