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"الداخلية" الكويتية تعتقل داعشى مصرى صدم سيارة تقل 5 أمريكيين

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"الداخلية" الكويتية تعتقل داعشى مصرى صدم سيارة تقل 5 أمريكيين "الداخلية" الكويتية تعتقل داعشى مصرى صدم سيارة تقل 5 أمريكيين

>كتب - أحمد جمعة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية، أن الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على المتهم إبراهيم سليمان من مواليد 1988 مصرى جنسية، إثر حادث تصادم متعمد بين المركبة التى كان يستقلها، وهى مركبة نظافة تتبع إحدى شركات المقاولات المحلية بمركبة أخرى تقل خمسة من الأمريكيين، وتبين من التحقيقات الأولية أن الحادث كان مفتعلاً من قبل المتهم.

وأوضحت الداخلية الكويتية، فى بيان نقله موقع "الراى"، أنه بعد التحقيقات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية المختصة فى الكويت، عثر بمركبة المتهم على ورقة بخط يده تشير إلى تبنيه فكر تنظيم "داعش" الإرهابى ومبايعته لهذا التنظيم، وحزام ومواد يشتبه فى أنها متفجرة تنبئ عن تخطيطه لعمل إرهابى.

وأشارت إلى أنه لم تلحق أى إصابات بالأمريكيين من جراء الحادث، بينما أصيب المتهم بكسور نقل على إثرها للمستشفى فى حراسة أمنية.

وأكدت الداخلية الكويتية، أن الأجهزة الأمنية المختصة تعكف حالياً على التحقيق مع المتهم وإجراء مزيد من عمليات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى جميع خيوطه وشركاء المتهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة.

 


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