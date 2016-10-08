«الزراعة»: «الحسني» لم يكن مشرفًا على مستشفى الزراعيين

نفى الدكتور حامد عبدالدايم، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، ما تم تداوله مؤخراً من أنباء حول إعفاء الدكتور خالد عبدالعزيز الحسني، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، من الإشراف على مستشفى الزراعيين، لافتاً إلى أن الحسني لم يكن مشرفاً على المستشفى من الأساس.

وقال عبد الدايم في بيان له اليوم، إن القرار الوزاري الذى صدر مؤخراً نص على إعفاء الدكتور خالد محمد عبدالعزيز حسني، استشارى الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، من الإشراف على المستشفى والذى كان قد تم تكليفة بالإشراف عليها في يناير الماضي.

وأهابت وزارة الزراعة في بيان لها بكافة الإعلاميين ووكالات الأنباء المختلفة بضرورة تحرى الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.