وزير الصحة يتفقد أعمال التطوير بمستشفي شرم الشيخ الدولي بتكلفة ٥٠ مليون جنيه

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان مساء اليوم السبت مستشفى شرم الشيخ الدولى للوقوف على أعمال التطوير بها والتى من المقرر الانتهاء منها خلال شهر يناير من العام القادم ، ووجه الشركة المنفذة لاعمال التطوير بضرورة سرعة الانتهاء والتسليم فى المواعيد المحددة ، مشيرا الى أن التكلفة الإجمالية لتطوير المبنى الهرمى بلغت 50 مليون جنيها وذلك لبناء جناح طوارئ مطابق للمواصفات القياسية لبناء المستشفيات ، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمى والكبد ، و 6 غرف عمليات وأجنحة مميزة للمرضى .

وتابع أنه من ضمن أعمال التطوير سيتم إنشاء قاعة كبرى للمحاضرات وبنوراما الهرم ، بالاضافة الى إدخال تخصصات جديدة لأول مرة مثل جراحة القلب والصدر ووحدة لزراعة الأمعاء، لافتا الى أنه تم عمل فريق للانعاش القلب الرئوى تحت اشراف اساتذة تخدير وعناية مركزة بكلية طب القاهرة وذلك بقسم الرعاية .

كما تفقد قسم الاشاعات وتاكد من انها تعمل بكفاءة حيث يضم القسم اشعة عادية وسونار ومقطعية ورنين ، وتم المرور على القسم الداخلى والذى يحتوى على ٢٠ جناح ، ثم قسم العمليات للتاكد من توافر كافة المستلزمات الجراحية ومستلزمات جراحة العظام والمخ والاعصاب ، وتأكد من عمل انظمة الحرائق والانزار بكفاءة .

ووجه وزير الصحة والسكان بسرعة تشغيل وحدة جراحة القلب والصدر بالمستشفى ، لخدمة المواطن السناوى .

وعلى هامش الزيارة اجتمع وزير الصحة والسكان مع عدد من اساتذة الجامعات المصرية المختلفة وبحضور سكرتير عام المحافظة لتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة والجامعات ، بهدف توفير أطباء فى التخصصات المختلفة لمستشفيات “سانت كاترين” و”الطور العام” وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن ، ووجه بتوفير جهاز قسطرة القلب لمستشفى ” الطور العام “.

وفى سياق متصل أصدر وزير الصحة والسكان قرارا بتحويل المركز الحضرى بمنطقة ” توشكى” بالطور الى مركز متخصص ” للأورام” و يشرف على أعماله الدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومى للأورام ، لافتا الى استقدام اساتذة من المعهد والجامعات بالعمل بهذا المركز ليصبح بذلك المركز الوحيد لعلاج الأورام بمحافظة سيناء لخدمة جميع أبناء محافظة شمال وجنوب سيناء ، ممايخفف عبء السفر عن كاهل المواطن السناوى علما بأن أقرب مركز لعلاج الاورام لابناء المحافظة بالاسماعيليلة.