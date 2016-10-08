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تخوفات من تسريب صور غرامية سرية لـ”كارداشيان” إلى الإنترنت

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تخوفات من تسريب صور غرامية سرية لـ”كارداشيان” إلى الإنترنت تخوفات من تسريب صور غرامية سرية لـ”كارداشيان” إلى الإنترنت

تعرضت نجمة التلفزيون العالمية كيم كارداشيان للسرقة في 3 أكتوبر.

تواصل الشرطة الفرنسية البحث عن مجرمين اعتدوا على نجمة التلفزيون كيم كارداشيان أثناء مكوثها في أحد الفنادق في باريس.

وكشفت كارداشيان للصحفيين أنها خشيت أن يعتدي المجرمون عليها جنسياً.

ولكنهم لم يهتموا بجسدها بقدر ما اهتموا بمجوهراتها.

والآن لا تهتم كارداشيان باستعادة المجوهرات المسروقة التي تبلغ قيمتها 8.5 مليون دولار بقدر ما تهتم بالحيلولة دون تسريب المحتويات الإباحية الموجودة على هواتفها المسروقة، حيث تحتوى هذه الهواتف على الكثير من الصور العارية لكيم وزوجها، كما تحتوى على معلومات شخصية كثيرة عن عائلتها وفق إفادة تقارير صحفية.

يذكر أن عائلة كارداشيان تخشى أن تتعرض كيم لمحاولة ابتزاز في مقابل هذا المحتوى الشخصي.

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