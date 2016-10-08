بالفيديو… معمرة لبنانية تتخطى الـ 131 عاما

يرغب الكثير من الأشخاص في أن يعيشوا عمرا طويلا، والكثير من الأمنيات التي يعبر عنها الناس لبعضهم البعض تتمحور حول عيش حياة مديدة وسنوات طويلة، ولعل الكثيرون يتمنون معرفة “الوصفة السحرية” التي تجعل البعض يحافظون على صحتهم لأطول فترة ممكنة.

في إحدى القرى اللبنانية تعيش الحاجة فاطمة سعادة، التي تعتبر أكبر معمّرة في لبنان، فهي من مواليد عام 1885، أي أنّها تبلغ من العمر 131 عاماً، وهي أمّ لـ13 ولداً وجدّة لأكثر من 300 حفيد تحمل في ذاكرتها الكثير من الأحداث من العهد العثماني إلى الانتداب الفرنسي.

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