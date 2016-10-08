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الحزب الحاكم في جورجيا يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية

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الحزب الحاكم في جورجيا يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية الحزب الحاكم في جورجيا يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية

رئيس الوزراء الجورجي جورجي كفيريكاشفيلي

أعلن حزب الحلم الجورجي الحاكم يوم السبت فوزه في الانتخابات البرلمانية التي اعتبرت على نطاق واسع اختبارا للاستقرار السياسي في جورجيا إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وأظهرت النتائج حلول حزب الحركة الوطنية المتحدة في المركز الثاني.

وبحسب رويترز قال رئيس الوزراء جورجي كفيريكاشفيلي وسط هتافات المؤيدين الذين احتشدوا خارج مقر الحزب في العاصمة تفليس “أهنئكم بالفوز الكبير يا (شعب) جورجيا!”

وأضاف أنه “طبقا لكل النتائج الأولية فإن الحلم الجورجي تقدم بفارق كبير.”

وقال نائب رئيس الوزراء كاكها كالادزي لرويترز إنه طبقا لبيانات الحزب الحاكم فقد جاءت نتيجة الفوز بنسبة نحو 59%.

 

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