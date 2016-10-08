أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
إسماعيل: الأعمال الإرهابية الخسيسة كانت تستوجب إجراءات استثنائية -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة ... مع أحفادها ضحك ولعب وحب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بالفيديو..هندي يشتري الرقم D5 بـ33 مليون درهم

Google+ Print
بالفيديو..هندي يشتري الرقم D5 بـ33 مليون درهم بالفيديو..هندي يشتري الرقم D5 بـ33 مليون درهم

تمكن الهندي راجا سوهاني من شراء لوحة السيارة المميزة " D 5 دبي" بـ 33 مليون درهم في المزاد الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي اليوم السبت.

وتم شراء الرقم الأحادي "D5" ب 33 مليون درهم وذلك خلال المزاد العلني ال 92 لبيع الأرقام المميزة الذي نظمته مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، حيث عرضت المؤسسة رقما أحاديا في مزادات أرقام لوحات المركبات المميزة لأول مرة.

وشهد المزاد اقبالا كبيرا حيث تجاوز عدد المشاركين في المزاد 500 شخص ما سجل زيادة ملحوظة عن اعداد المشاركين في المزادات السابقة.

وطرح خلال المزاد الذي اقيم  في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي ، 80 رقماً مميزاً للوحات المركبات تتضمن ارقام من الفئات الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية من مختلف الفئات يصل عددها الى 80 رقماً أبرزها الأرقام الثنائية 77-Q، و27-P وكذلك أرقام ثلاثية مميزة أبرزها 111-O.

وتسمح شروط المشاركة في المزاد تسمح لأي شخص امتلاك أي عدد من الأرقام الا انه يجب  أن يكون لدى الراغب في الاشتراك في مزاد لوحات أرقام المركبات ملف مروري ساري المفعول في إمارة دبي، كما ينبغي على الراغبين بالمشاركة في المزاد إيداع شيك تأمين وقدره 25 ألف درهم كتأمين قابل للرد في حال لم يرسُ عليه رقم من المزاد  ، بالإضافة الى دفع رسم اشتراك بقيمة 120 درهماً تدفع نقدا ، فضلا انه  يجب على المزايد دفع مستحقات الأرقام خلال 10 أيام عمل حتى لا تتم مصادرة مبلغ التأمين وإدخاله ضمن قائمة غير الملتزمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة