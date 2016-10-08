بالفيديو..هندي يشتري الرقم D5 بـ33 مليون درهم

تمكن الهندي راجا سوهاني من شراء لوحة السيارة المميزة " D 5 دبي" بـ 33 مليون درهم في المزاد الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي اليوم السبت.

وتم شراء الرقم الأحادي "D5" ب 33 مليون درهم وذلك خلال المزاد العلني ال 92 لبيع الأرقام المميزة الذي نظمته مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي ، حيث عرضت المؤسسة رقما أحاديا في مزادات أرقام لوحات المركبات المميزة لأول مرة.

وشهد المزاد اقبالا كبيرا حيث تجاوز عدد المشاركين في المزاد 500 شخص ما سجل زيادة ملحوظة عن اعداد المشاركين في المزادات السابقة.

وطرح خلال المزاد الذي اقيم في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي ، 80 رقماً مميزاً للوحات المركبات تتضمن ارقام من الفئات الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية من مختلف الفئات يصل عددها الى 80 رقماً أبرزها الأرقام الثنائية 77-Q، و27-P وكذلك أرقام ثلاثية مميزة أبرزها 111-O.

وتسمح شروط المشاركة في المزاد تسمح لأي شخص امتلاك أي عدد من الأرقام الا انه يجب أن يكون لدى الراغب في الاشتراك في مزاد لوحات أرقام المركبات ملف مروري ساري المفعول في إمارة دبي، كما ينبغي على الراغبين بالمشاركة في المزاد إيداع شيك تأمين وقدره 25 ألف درهم كتأمين قابل للرد في حال لم يرسُ عليه رقم من المزاد ، بالإضافة الى دفع رسم اشتراك بقيمة 120 درهماً تدفع نقدا ، فضلا انه يجب على المزايد دفع مستحقات الأرقام خلال 10 أيام عمل حتى لا تتم مصادرة مبلغ التأمين وإدخاله ضمن قائمة غير الملتزمين.