هروب فتاتين سعوديتين إلى كوريا الجنوبية..وسفارة الرياض بسيؤول تؤكد وصول إحداهما

تباشر الجهات الأمنية في المملكة السعودية تحقيقاتها حول هروب فتاتين إلى كوريا الجنوبية.

وبحسب شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية في نسختها العربية فإن قناة الإخبارية السعودية الرسمية قد نقلت عن سفير المملكة في كوريا الجنوبية قوله: “تأكدنا من دخول إحدى الفتاتين لكوريا.. ونعمل على تحديد مكان تواجدها”، وأضاف: “لم تصلنا معلومات مؤكدة عما إذا كان هناك فتاة أخرى هاربة.. وجاري التحقق مع جهات الاختصاص”.

وكانت السفارة السعودية في كوريا الجنوبية أكدت، عبر حسابها على موقع “تويتر”، أكدت أنها تلقت اتصالاً من ذوي مواطنتين سعوديتين بشأن مغادرتهن المملكة دون علم ذويهن إلى جمهورية كوريا الجنوبية.