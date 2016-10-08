900 مليون جنيه تكلفة مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية

أعلن محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر أن التكلفة الإجمالية لمشروعات تطوير الطرق خلال العام المالي الحالي 2016 / 2017 تبلغ 900 مليون جنيه.

جاء ذلك في تصريح، اليوم السبت، عقب اجتماع المحافظ بالقيادات التنفيذية بالإسماعيلية لمناقشة المخطط العام لتطوير المحاور والطرق المرورية ومداخل ومخارج المحافظة.

وقال اللواء طاهر إنه استعرض المخطط العام لمشروع محور تحيا مصر الجديد، الذي يبلغ طوله حوالي 5 كيلومترات، بداية من مدخل ومخرج نفق شمال الإسماعيلية الجديد أسفل قناة السويس وصولا لمداخل ومخارج المدينة بمنطقة عزالدين؛ مضيفا أنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء كوبري معلق فوق ترعة بورسعيد ليربط بين مدخل الإسماعيلية طريق بورسعيد مرورا بمنطقة منشية الشهداء وصولا إلى طريق البلاجات بطول حوالي ثلاثة كيلومترات، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مدخل الإسماعيلية من جهة طريق بورسعيد.

وتابع أن مشروعات تطوير الطرق تشمل رفع كفاءة محور طريق محمد علي وطريق بر أيمن ترعة الإسماعيلية ، بهدف تسهيل الحركة المرورية ومنع الاختناقات، بجانب إقامة نفق للمشاه أمام جامعة قناة السويس لخدمة حركة العبور على الطريق الدائري والحد من حوادث الطرق بتلك المنطقة، والذي يجري تنفيذه حاليا وينتهي خلال شهرين.

وفي سياق متصل، قام المحافظ بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة لعدد من الشوارع، والتي شملت شارع شكري القوتلي وشارع فاطمة الزهراء وعددا من الشوارع المجاورة لمنطقة المركز الرئيسي للإسعاف.

كما تفقد أعمال إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لمركزي التل الكبير والقصاصين الجديدة وتوابعهما من القرى والنجوع بقطر 800 ملي مترا، والذي تعرض للكسر بسبب حركة جسور مصرف الوادي التي يمر بها الخط، مما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن المنطقة وتوابعها لما يزيد عن 24 ساعة.