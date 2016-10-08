أخبار مصر للساعة السادسة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، فى مقدمتها إعلان وزارة الداخلية أنه لا معلومات أو شواهد حول وجود تهديدات أمنية خلال الفترة الراهنة، وذلك ردًا على تحذيرات سفارات أجنبية لرعاياها بمصر.

قام اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتفقد انتظام الخدمات الأمنية بشوارع مدينة شرم الشيخ، عقب وصوله مساء اليوم السبت، ووجه رسالة لسياح شرم الشيخ قائلاً: "انقلوا لأوطانكم انطباعكم عن الأمن فى مصر".

قال اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، إن الإجراءات التى تتخذها الأجهزة الأمنية، تسير فى إطار الخطط الاستراتيجية لوزارة الداخلية والتى نجحت فى ترسيخ مناخ الاستقرار والأمن فى ربوع الوطن، وأنه لا معلومات أو شواهد حول وجود تهديدات خلال الفترة الراهنة.

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية لم ترصد أية مخططات تستهدف البلاد، غداً الأحد، فى ظل دعوات بعض السفارات الأجنبية بالقاهرة بتحذير رعاياها من التواجد فى بعض الأماكن بمصر.

انتقد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، بيانات السفارتين الأمريكية والبريطانية، بشأن تحذير رعاياهما من وقوع أحداث عنف غدا الأحد، ووصفها بالبيانات المريبة فى شكلها وتوقيتها، مؤكدا أنها تهدد أمن مصر تهديداً حقيقيا وتؤثر على الوضع الاقتصادى دوليا.

زعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، فى تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أن جماعة الإخوان فصيل وطنى، ويرفض إقصاءهم، كما أعلن رفضه اتهام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بالخيانة رغم اختلافه الشديد معه، مؤكدا أنه سبب خراب البلاد.

رصدت عدسة "اليوم السابع" إغفال المسئولين عن احتفالية 150 عامًا على تأسيس البرلمان، المنتظر إقامتها فى شرم الشيخ، وضع صور لكل من الرئيسيين السابقين محمد حسنى مبارك، ومحمد مرسى بين صور ملوك ورؤساء مصر عبّر التاريخ الحديث التى زينت قاعة المؤتمر.

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، أن تسليمات منتج البوتاجاز لجميع محافظات مصر منتظمة، مؤكداً أنه يتم ضخ مليون أسطوانة يومياً لتغطية احتياجات السوق المحلية، وأن تعاقدات الاستيراد مستمرة ومنتظمة.

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بوزير التموين وعدد من قيادات الوزارة، وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية، اليوم السبت، لاستعراض الإجراءات العاجلة التى تم اتخاذها لتوفير السكر فى الأسواق بالكميات الكافية والأسعار المناسبة، فى ضوء التقرير الذى عرضه وزير التموين.

أكد روجيه نكودو دانج، رئيس البرلمان الإفريقى، على أهمية تشكيل قوى عربية مشتركة لمحاربة الإرهاب، موجها رسالة للمصريين: "حافظوا على جيشكم من أجل أفريقيا".

حصل "اليوم السابع" و "برلمانى"، على جدول فعاليات احتفالية مرور 150 عاما على البرلمان المصرى، والذى يبدأ فى تمام الحادية عشر صباح الغد بكلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ويليها كلمتى أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربى، وروجيه انكودو، رئيس البرلمان الأفريقى، وسكرتير عام رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، ثم ختام الجزء الأول من الفعاليات بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أعلنت شركة مصرللطيران، أنه نظرا لإغلاق مطار أثينا الدولى بسبب إضراب المراقبين الجويين اليونانيين يومى الأحد والإثنين ٩ و ١٠ أكتوبر، وتوقف رحلات جميع شركات الطيران من وإلى أثينا، فقد تقرر إيقاف رحلات مصرللطيران المتجهة إلى هناك خلال يومى الإضراب.

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات فى إعادة محاكمة 3 متهمين من حركة 6 إبريل محكوم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد فى القضية المتهمين فيها بالتظاهر دون تصريح والتجمهر، وهى القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور.

شهدت مدينة شرم الشيخ انتعاشة سياحية، تزامنًا مع احتفالات 6 أكتوبر الجارى، وكذلك احتفالات البرلمان المصرى بمرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية، حيث عادت الحياة إلى الممشى السياحى الذى يربط بين الفنادق وخليج "نعمة" الشهير، كما شهدت المحلات والمطاعم إقبالا من السائحين وغالبيتهم من العرب والمصريين.

وضع تقرير سنوى يصدرعن المركز الإسلامى المَلكى للدراسات الإستراتيجية بالعاصمة الأردنية "عَمَّان" الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، فى المرتبة الأُولى مِن حيث الشَّخصياتُ الإسلاميَّةُ الأكثر تأثيرًا فى العالم.

أكد الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر ورئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية بجنوب الكرة الأرضية، أن مؤتمر مجلس كنائس الكرة الأرضية، الذى اختتم أعماله اليوم السبت بالقاهرة، أصدر وثيقة ضد زواج المثليين الذى تحرمه تعاليم الكتاب المقدس.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة "بديع" و738 متهمًا آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" لـ1 نوفمبر لاستكمال فض الأحراز، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم المصاب بالسرطان حسنى الماسخ بضمان محل إقامته.

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشى، لجلسة 29 أكتوبر، لمرافعة دفاع المتهمين.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم السبت برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا للمتهم محمد فهيم، والسجن المؤبد لـ8 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما لـ11 متهما فى جلسة إعادة محاكمتهم، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية لاستهداف الأقباط ومؤسسات الدولة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الزيتون الإرهابية".

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة الجلود الجديدة بالروبيكى يعد إنجازاً كبيراً، خاصة أنه جاء بعد مرور 13 عاماً من بدء هذا المشروع الحيوى، والذى سيجعل من مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.

كشفت مصادر عمالية بمصنع سماد طلخا بالدقهلية، أن العمل فى المصنع متوقف منذ 3 أيام على التوالى بسبب عطل فنى دائم التكرار، مضيفة أن المصنع لم ينتج خلال فترة التوقف نحو 4 آلاف طن سماد يوريا بقيمة 6 ملايين جنيه جراء عطل فى المبادل الحرارى"ايه 107".

أعطت محكمة استئناف أمريكية، أمس الجمعة، شركة أبل انتصارا جديدا فى إحدى معاركها مع منافستها سامسونج، إذ قضت بإعطاء الشركة الأمريكية 119.6 مليون دولار لانتهاك سامسونج براءات الاختراع التابعة لأبل.

تخضع النجمة الكبيرة نادية لطفى، حاليًا، لعمل جلسات علاج طبيعى بصفة يومية، داخل وحدة الدكتور شريف مختار بمستشفى القصر العينى، نتيجة تمزق فى الضلوع، وطلبت من إدارة المستشفى منع الزيارة عنها، باستثناء الأصدقاء المقربين الذين تسمح لهم هى بزيارتها فقط.

مازالت خسائر نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان مستمرة بعد تعرضها للسطو فى فرنسا وهى التجربة المروعة التى لن تنساها كيم بسهولة مما دفعها للابتعاد قليلا عن الأضواء، حيث أكد الخبير المالى صامويل راد لعدد من وسائل الاعلام أن كيم ستخسر مليون دولار فى الشهر على الأقل بسبب تراجعها عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى الشهيرة "فيس بوك" و "تويتر" و "انستجرام " و ايضا الـ snapchat.

علق إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك، على واقعة طرد رمزى خالد لاعب وسط الفريق من مران اليوم، السبت، بأن اللاعب كان يُعانى من أزمة صحية أجبرته على مُغادرة المران بعد توقيع الكشف الطبى عليه من قبل الدكتور أيمن زين طبيب الفريق.