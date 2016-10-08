تعرف على الأشخاص الذين ماتوا من الضحك فعلًا

عبارة (مات من الضحك) ما كانت لتستخدم إلا مجازاً للتعبير عن الحالة القصوى من السعادة التي قد تجتاح أحداً ما شهد موقفاً طريفا، إذ سجل التاريخ موت أشخاص من الضحك، ويعني ذلك أنهم قد ماتوا فعلاً ورحلوا عن الحياة بسبب كثرة الضحك.

قائمة الأشخاص الذين ماتوا من الضحك :

أليكس ميتشل

وفق موقع “توث كاتالوغ”، كان ميتشل موظفاً بريطانيا بسيطاً.

وفي عام 1975، كان يشاهد حلقة من السلسلة الكوميدية البريطانية “ذا غوديز” عندما فقد السيطرة على نفسه.

فظل يضحك بقوة وبشكل متواصل لمدة نصف ساعة كاملة انتهت بموته.

وكتبت زوجته رسالة إلى البرنامج شاكرة إياهم على جعل آخر ساعاته على الأرض بهذا الشكل المبهج.

دانوين ساوين أم

عام 2003، رحل سائق شاحنة مثلجات تايلاندي بعد دقيقتين من الضحك المتواصل.

وقالت زوجته إنها قد كانت حاضرة في الواقعة وشاهدت تنفس زوجها يتوقف بعد دقيقتين من الضحك.

ولم تتأكد مما إذا كان موته بسبب سكتة قلبية أم اختناق.

أولي بنتزن

عام 1989، كان المواطن الدنماركي يشاهد مشهداً من فيلم “سمكة تدعى واندا”.

وظهر في المشهد بطل الفيلم وبعض البطاطا المقلية عالقة في أنفه.

ووجد المواطن اللقطة مضحكة جداً بشكل هستيري لدرجة ارتفعت معها دقات قلبيه إلى ما بين 250 و500 نبضة في الدقيقة.

فكانت الفكاهة جسره إلى العالم الآخر.

كريسيبوس

قرّر الفيلسوف الإغريقي كريسيبوس أن يسقي حماره النبيذ.

فطلب ذلك من خادمه وتوقف ليرى ردود أفعال الحمار.

فكان المشهد مضحكاً لدرجة اختنق معها الفيلسوف من شدة الضحك ومات بسكتة قلبية.

فيتزيربرت

كانت الأرملة البريطانية في زيارة إلى دار الأوبرا لمشاهدة عرض هناك، ومع توالي مشاهد العرض لفت انتباهها أحد وتسبب في دخولها في موجة ضحك غير مبررة لدرجة اضطرت معها إلى الاعتذار والانسحاب، وحتى بعد العرض ظلت تضحك كلما تذكرت المشهد ودخلت في موجة ضحك هستيري حتى ماتت في الصباح.

ويزلي بارسونس سنة 1893، دخل مزارع من إنديانا في حالة ضحك خرجت عن السيطرة واستمر ساعة من الزمن، ليتحول الضحك إلى حالة من الحازوقة، ثم توفي بعد ساعتين.

زوكسيس

كان رساماً يونانياً عاش قبل 500 سنة من الميلاد، طلبت منه امرأة مسنة أن يرسمها على شكل الإلهة أفروديت الجميلة، ويبدو أن النتيجة كانت مضحكة إلى درجة فقد معها السيطرة على نفسه من شدة الضحك ومات إثر ذلك.

توماس أركوهارت

كان الأرستقراطي الاسكتلندي شخصاً موسوعياًعام 1660، تم إبلاغه بأن تشارلز الثاني قد تولى العرش، ليدخل في موجة ضحك لم يفهم سببها ولم تنته إلا بموته. وفق تقرير نشره موقع العربي الجديد.

مارتن ملك أراغون

عام 1410، كان الملك مارتن قد تناول إوزة كاملة لوحدة. تلا ذلك نكتة سمعها من مهرج البلاط، فوجد النكتة مضحكة لدرجة جعلته يفقد السيطرة على نفسه ومات من شدة الضحك وعسر الهضم.