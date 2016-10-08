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الفراعنة يؤدون مرانهم بالملعب الرئيسي في الكونغو

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الفراعنة يؤدون مرانهم بالملعب الرئيسي في الكونغو الفراعنة يؤدون مرانهم بالملعب الرئيسي في الكونغو

منتخب

أدي الوطني مرانه اليوم في الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، في مونيسبال في العاصمة الكونغولية برازافيل، فى إطار الاستعداد للقاء الكونغو غدًا الأحد في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، وعقب المران سيلقى الجهاز الفني محاضرة على اللاعبين في فندق الإقامة وحدد الجهاز الفني موعد نوم اللاعبين في الساعة العاشرة والنصف مساء.

وحرص حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم على الاجتماع بالجهاز الفني لمناقشة كل التفاصيل الخاصة بالإعداد للمواجهه أمام الكونغو.

أ ش أ

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