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دراسة: الكلاب الكبيرة مفيدة للصحة

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دراسة: الكلاب الكبيرة مفيدة للصحة دراسة: الكلاب الكبيرة مفيدة للصحة

نشرت مجلة BMC Public Health”" نتائج أبحاث قام بها علماء أمريكيون وبريطانيون بينت أن الكلاب الكبيرة تساعد أصحابها في إنقاص وزنهم.

ووفقا “لهفنجتون بوست ” فقد قرر باحثون من جامعة ليفربول البريطانية وجامعة غرب أستراليا إجراء دراسات لمعرفة الأسباب التي تدفع بعض مالكي الكلاب دون غيرهم للتنزه مع كلابهم.

وقام فريق الباحثين تحت قيادة Carri Westgarth بتحليل بيانات جمعوها من 629 شخصا من مالكي الكلاب، حيث طرحوا عليهم سؤالين هما: — كم مرة أوحت لكم الكلاب بالخروج بنزهة مشيا على الأقدام في الشهر الماضي؟ —و وهل أثر امتلاككم للكلاب على كمية المسافات التي تقطعونها سيرا على الأقدام؟! وبعد الإطلاع على أجوبة المشاركين، تبين للباحثين أن أصحاب الكلاب الكبيرة يخرجون للتنزه مع حيواناتهم الأليفة أكثر من غيرهم، وأن حبهم لتلك الحيوانات كان الدافع الرئيسي وراء تلك النزهات.

وبحسب المشاركين تعد تلك النزهات مصدر فرح وسعادة لهم، بالإضافة إلى أن المشي سيرا على الأقدام يعد مفيدة لصحة الكلاب وصحة مالكيها وفرصة لإنقاص الوزن.

من جانبهم قال بعض العلماء الأمريكيين إن الحيوانات الأليفة تحسن من الحياة الاجتماعية لأصحابها، فحين يخرج الناس للتنزه بصحبة كلابهم، قد تكون هناك فرصة للتعرف على أشخاص جدد في الشوارع أو المتنزهات.

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