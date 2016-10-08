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غدًا.. يسري الفخراني يعود ببرنامج «باب رزق» على نغم FM

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غدًا.. يسري الفخراني يعود ببرنامج «باب رزق» على نغم FM غدًا.. يسري الفخراني يعود ببرنامج «باب رزق» على نغم FM

الإعلامي يسري الفخراني

كتبت – إ نجي لطفي

يعود الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني ببرنامج “باب رزق” على نغم FM، اعتبارًا من الغد الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

يبحث البرنامج مع المستمعين عن أبواب الرزق الممكنة في محاولة لفتح ابواب الأمل من خلال خلق فرص حقيقية للمصريين و متابعة المشروعات و الأفكار التي يتم طرحها و لا يعلم أحد هل حققت تلك المشروعات اهدافها ام لا ؟ .

يذكر أن مبادرة” باب رزق ” مبادرة أطلقها الكاتب الصحفي و الإعلامي يسري الفخراني و تم اذاعة برنامج باب رزق على اذاعة نغم اف ام لمدة شهرين و سوف يتم العودة مرة اخرى بدأ من غدًا الأحد و يذاع البرنامج من الأحد للخميس الساعة الرابعة عصرًا.

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