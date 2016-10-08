بدء التشغيل التجريبي لمشروع عبرة عجمان

أعلنت مؤسسة المواصلات العامة عجمان بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمشروع عبرة عجمان بين محطتي الراشدية "سوق السمك" ومنطقة مشيرف.

وأكد المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام المؤسسة خلال تفقده التشغيل التجريبي أهمية مشروع عبرة عجمان لاكتمال منظومة النقل العام في الإمارة وتشجيع القاطنين والمقيمين بالإمارة على استخدام وسائل النقل العام وإدخال وسائل نقل جديدة تسهم في ربط جميع أنحاء الإمارة .

من جانبها قالت رشا خلف الشامسي المدير التنفيذي لقطاع تطوير المشروعات والخدمات المساندة إن المؤسسة بدأت التشغيل التجريبي للعبرة للتأكد من المعايير التى تم وضعها عند التخطيط لانشاء هذه الوسيلة المهمة والتى ستمثل النقل البحري في إمارة عجمان.