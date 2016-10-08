محافظ الجيزة يؤكد حل مشكلة قبول الأطفال بالمدارس التجريبية

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن المحافظة بذلت مجهودات كبيرة خلال الفترة الاخيرة لحل مشكلة قبول الاطفال بالمدارس التجربية ونتيجة للتنسيق المستمر بين المحافظة و وزارة التربية والتعليم والمديرية بالمحافظة وتحقيق رغبة أولياء الامور.

قالت الدكتورة بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بأن المديرية قامت بتوفير عدد 75 قاعه رياض أطفال وكذا 30 قاعة لتحويلات kg2 للصفين الأول والثانى الإبتدائى داخل المدارس الرسمية لاستيعاب أكبرعدد ممكن من الاطفال هذا العام، حيث تقرر قبول الاطفال المتقدمين للمدارس التجربية بالأماكن المتاحه من سن 5 سنوات و حتى 6 سنوات وذلك نزولاً عن رغبة أولياء الأمور.

وأضافت أنه بالنسبة لمن لم يتم قبولهم هذا العام لمن تخطوا سن 5 سنوات عليهم التقدم للمدراس الخاصه( لغات ) او الحضانات المعتمدة ( لغات ) للالتحاق بـ Kg 1على ان يتم القبول بمرحلة KG 2وفقاً للعدد المتاح بالمدارس الجديدة التى سيتم أنشاؤها العام القادم بمعرفة وزارة التربية والتعليم والمحافظة بمشاركة المجتمع المدنى.