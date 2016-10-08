إعصار ماثيو يغرق سواحل جنوب شرق أمريكا ومقتل أربعة في فلوريدا

انطلق إعصار ماثيو بسرعة كبيرة شمالا باتجاه ساوث كارولاينا ونورث كارولاينا يوم السبت في سرعة منخفضة لكن مازالت قوية بعد تسببه في مقتل ما يقرب من 900 شخص في هايتي وفيضانات عارمة وانقطاع الكهرباء في مناطق واسعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأغرق الإعصار الذي تسبب في فيضانات وأضرار بفعل الرياح في فلوريدا مناطق واسعة في جورجيا وساوث كارولاينا الساحليتين يوم السبت على الرغم من انخفاض حدته.

وبحسب رويترز قتل أربعة أشخاص على الأقل في فلوريدا بسبب الإعصار الذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 1.5 مليون منزل وشركة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وتناثرت قطع خشبية في شوارع جاكسون بيتش حيث وصل منسوب المياه عند تقاطعات الطرق إلى 15 سنتيمترا. وشوهدت أضرار متوسطة على واجهات الشركات الواقعة على الطرق الساحلية.

أما في وسط تشارلستون فقد ارتفع منسوب المياه ليغطي إطارات بعض السيارات في حين شق بعض السكان طريقهم بصعوبة في المياه في المنطقة القريبة من البحر.

ومازال عدد الضحايا في الولايات المتحدة محدودا للغاية مقارنة بهايتي حيث قتل 877 شخصا على الأقل وفقا لإحصاء حصلت عليه رويترز من مسؤولين.