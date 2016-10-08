الإعلامي محمد علي خير يتعرض لأزمة قلبية

كتبت – إ نجي لطفي

تعرض الإعلامي محمد على خير لوعكة صحية حيث أصيب بأزمة قلبية تم على إثرها نقله إلى العناية المركزة.

وكتب “خير” على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي : “ اعتدت طوال حياتي الا اشكو هما لمخلوق…لكن الضغط العصبي أصبح عاليًا…والنتيجة أزمة قلبية..لازلت ف العناية المركزة…غرفة مصمتة الا من أدوات طبية صماء…أسألكم الدعاء لي بالشفاء لو تكرمتم..وتواصلوا معي فالمشوار يبدو طويلًا”.

ومن المعروف أن محمد على خير كان يعكف على تكوين فريق عمل برنامجه الجديد الذي تعاقد عليه مؤخرًا على شاشة القاهرة والناس استعدادًا لتقديمه خلال شهر نوفمبر المقبل.