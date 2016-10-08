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المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى حلب إلى 497 شخصًا خلال 3 أسابيع

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المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى حلب إلى 497 شخصًا خلال 3 أسابيع المرصد السوري : ارتفاع حصيلة قتلى حلب إلى 497 شخصًا خلال 3 أسابيع

حلب – أرشيفية

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف السوري والروسي على مدينة حلب وريفها منذ انهيار الهدنة فى الـ19 من الشهر الماضى إلى 497 قتيلًا.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن المرصد قوله أن من بين القتلى 97 طفلًا و40 امرأة وإصابة أكثر من 1200 شخصًا بجروح جراء الغارات الروسية والسورية.

وكانت لجان التنسيق المحلية السورية المعارضة قد أفادت، فى وقت سابق اليوم، بأن حصيلة قتلى أمس الجمعة جراء عمليات القصف والاشتباكات فى أنحاء متفرقة من سوريا بلغت 45 شخصًا.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق من اليوم، على مشروعي قرارين أحدهما روسى والآخر فرنسي بشأن الأزمة فى حلب، فى حين أعلنت موسكو عزمها نقض القرار الفرنسى الذي يدعو إلى وقف الغارات على المدينة وفرض حظرًا للطيران فوقها.

أ ش أ

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