2 مليون و700 ألف جنيه إيرادات البيت الفني للفنون الشعبية خلال موسم الصيف

قال الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، إن برنامج الموسم الصيفى للبيت هذا العام بالقاهرة والأسكندرية والجمصة، حقق ايرادًا بلغ 2مليون و700 ألف جنيه، بزيادة مليون و200 ألف جنيه عن العام الماضى.

وأضاف رئيس البيت أن برنامج السيرك خلال الموسم الصيفى لهذا العام بجمصة والعجوزة حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وقد بلغ إيراد السيرك 2.5 مليون جنيه خلال 75 ليلة عرض فقط.

جدير بالذكر أن برنامج البيت للموسم الصيفى لعام2016، تضمن السيرك القومى بالعجوزة وجمصة، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية ومسرحية “حارة السنان” فى النصف الأول من الموسم بجمصة، والنصف الثانى من الموسم بجمصة فقد شمل فريق شباب لايف تيم بفرقة أنغام الشباب ومسرحية “سعيدحظووووو”، أما الأسكندرية فعرض بها مسرحية ” تلاميذ الفيس بوك” علىمسرح الليسيه فى النصف الثانى من الموسم .