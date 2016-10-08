بالصور.. وكيل "تعليم الغربية" يجتمع بموجهى عموم المواد.. ويمهل مدرسة يومين

عقد الشناوى عبد الصمد عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً مطولاً مع موجهى عموم المواد للتعليم العام، بقاعة الفيديو كونفرانس بطنطا، بحضور مدير عام الخدمات، ومدير عام التعليم العام، وموجهى العموم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، خلال الاجتماع، أن الموجه هو أساس نجاح العملية التعليمية، ولابد من عقد لقاءات دورية مع المعلمين لتبادل الخبرات، وكذلك حتمية تواجد الموجه داخل الفصل لمتابعة العملية التعليمية وطريقة شرح المادة العلمية، وعقد مناقشات مع المعلم والطلاب داخل الفصل.

وأشاد عايد، بالأنشطة الطلابية وحتمية تفعيلها داخل المدرسة، لأنها تساعد فى القضاء على ظاهرة العنف الطلابى، وجعل المدرسة جاذبة للطلاب، وتفعيل حصص الأنشطة بجدية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على ضرورة التوجيه لاستغلال المسارح داخل المدارس للممارسة الأنشطة، وإخلاء أى أعمال تشغل المسارح بالمدارس، مشيرا إلى ضرورة عمل قاعدة بيانات للتوجيه تبين عدد المعلمين، والعجز والزيادة، وتعكس صورة واضحة لجميع المدارس لبيان توزيع هيئات التدريس لكل مادة.

أمهل عايد، مدير مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، يومان فقط لتلافى السلبيات الموجودة بالمدرسة، موجها إدارة المدرسة إلى تركيب عامود الكهرباء الداخلى للملعب فوراً، وسرعة التواصل مع جهاز النظافة بحى أول طنطا، لإزالة بقايا تقليم الأشجار بالمدرسة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بصيانة أرض الملعب التى تم تنجيلها وسقايتها وتسوية الملعب وإزالة الحفر الموجودة به، حفاظاً على سلامة الطلاب، كما وجه أيضاً إلى تغيير علم الجمهورية القديم بآخر جديد.

و كلف عايد، الأخصائيين الاجتماعيين بمتابعة المظهر والنظافة العامة للطلاب من حيث الزى المدرسى، وقص الشعر بما يتناسب مع المجتمع الذى نعيش فيه، كما كلفهم أيضاً بضرورة التواصل مع ولى الأمر، لإبلاغه فوراً فى حالة الغياب.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على نظافة الحمامات، وكذلك حجرة المدرسين، وإعادة ترتيبها، كما شدد أيضاً على ضرورة تسجيل الغياب أولا بأول، وضرورة قيام المعلم بالتحضير مسبقاً وليس فى نفس اليوم، ولابد من خلق جو تفاعلى بين المعلم وطلابه فى الفصل وأثناء الشرح، والابتعاد عن النظام التقليدى فى الشرح ، كالابتعاد عن التلقين.

ووجه عايد، مدير المدرسة إلى ضرورة استدعاء موجه المعامل لبيان تواريخ صلاحية المواد الكيميائية بمعمل العلوم، كما وجه أيضا إلى صيانة السبورات الذكية بالمدرسة، واستخدامها فى الشرح داخل الفصول والمعامل.

وكيل تعليم الغربية خلال الاجتماع

جانب من الاجتماع

موجعى عموم التربية والتعليم

حورا موجهى العموم

وكيل تعليم الغربية

الشناوى عبد الصمد عايد