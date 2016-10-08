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جامعة الزقازيق تنشئ مركزا للتدريب والتعليم المستمر

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جامعة الزقازيق تنشئ مركزا للتدريب والتعليم المستمر جامعة الزقازيق تنشئ مركزا للتدريب والتعليم المستمر

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب: إن مجلس الجامعة وافق فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة على إنشاء مركز "التدريب والتعليم المستمر" كوحدة ذات طابع خاص ليكون مركزا متميزا فى تقديم خدمة مجتمعية فاعلة من شأنها المساهمة فى التنمية البشرية بمحافظة الشرقية.

وتتمثل رسالته فى تقوية الصلة بين الجامعة والمجتمع من خلال تنفيذ برامج تدريبية للخريجين لسد احتياجات سوق العمل وتقديم الخدمات التدريبية الأخرى التى تساعد فى النهوض بالموارد البشرية وتطوير أداء المؤسسات، وذلك من خلال التعرف على الاحتياجات التدريبية لسوق العمل ووضع خطط تدريبية لتلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع وتنفيذها ثم تقييم نتائج التدريب.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المركز يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها؛ رفع كفاءة الخريجين المهنية فى كافة التخصصات والمجالات، وتقديم الاستشارات الفنية والعلمية فى كافة المجالات التى تهم الخريج وتؤهله لسوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لمواجهة متطلبات سوق العمل فى القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، وتقديم برامج تدريبية تخصصية للراغبين فى الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى التى تتطلب شروط لياقة بدنية ودورات للالتحاق بها والمساهمة فى دعم المشروعات الصغيرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية والإدارية.


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