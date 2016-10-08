محافظ بورسعيد : أراضي المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لأبناء المحافظة فقط

بورسعيد: جمال نوفل

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال حضورة موتمر لاستقصاء الرأي لإقامة مجمعات صناعية بجنوب بورسعيد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن المحافظة تعمل بكل قوة علي تدعيم المستثمر الجاد والتي تكون لة رويا واضحة وأسلوب منظم في العمل مشيرًا بأن المحافظة لن تسمح مطلقًا بالمتاجرة بالأراضي أو تسقيعها وأن أي مستثمر غير جاد سوف يتم سحب الأرض منة علي الفور طبقًا للقانون .

و أشار المحافظ بأن جميع الأراضي التي سوف يتم تخصيصها بحق الانتفاع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد سوف تكون لأبناء بورسعيد فقط مشيرًا بأن هناك عدد من المصانع يمارسون أنشطة غير النشاط الأصلي المتقدمين بة وسوف يتم التعامل معهم وفقاً لقانون المنطقة الصناعية وهناك مصانع أخري علي أعلي مستوي وتعمل بصورة جيدة وتوفر العديد من فرص العمل .

وأكد المحافظ علي أهمية من يعمل بمجال الصناعة أن تكون لدية الخبرة الكافية والأسلوب والإدارة التي تساعدة علي النجاح حتي لا يتعثر مشيرًا علي أهمية التخصص وأضاف بأن هناك أكثر من 91 مصنع مغلق بالمنطثقة الصناعية بعد افتتاحة بفترة قصيرة نتيجة عدم إداراتة وتشغيلة باسلوب غير مدروس لذلك فهناك أسلوب عمل جديد يتم حاليًا بين المحافظة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بحيث يتم مساعدة من يرغب في إقامة مصنع والمساعدة في تاسيسة بشرط أن يكون من رجال الصناعة أو مارس هذة المهنة علي فترات كبيرة ويمتلك القدرة علي إدارة المصنع تشغيلة حتي لا يتسبب في خسارة المشروع وأضاف بأن الخبرة ضرورية في المجال الصناعي عند بداية المشروع .

وأشار المحافظ بأن من يمتلك امكانيات مادية ويريد العمل في مجال الصناعة فعلية التعاون مع أخرين يمتلكون الخبرة والكفاءة في هذة الموضوعات وكذلك من يدير تلك الموسسات واضاف بان المحافظة تقوم بإنشاء 58 مصنع للصناعت الصغيرة وسوف يتم تخصيها للشباب وعليهم أن يكونوا علي دراية تامة باسلوب الانتاج والتسويق وطالب المحافظ الشباب بالإجتهاد في العمل مشيرًا بأن تخصيص الأراضي سوف يكون بحق الانتفاع وأن من يفكر في التمليك في الوقت الحالي فانة تكون لدية أغراض أخري .

وأضاف بأننا نرحب بالمستثمر الشاب إلي يرغب في العمل والانتاج وزيادة رأس مالة ويعمل علي ظهور إسم صنع في بورسعيد لأن هدفنا في المرحلة الحالية هو إنتاح وتسويق وتشغيل الشباب وأوضج المحافظ بأن المحافظة ليست بحاجة إلي مراكز التدريب موكدًا بأن هناك مصانع كيانات كبيرة وعملاقة جاهزة لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل شهد حضورالموتمر السعيد ابراهيم مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة وأحمد فرج الله رئيس مكتب هيئة التنمية الصناعية ببورسعيد .