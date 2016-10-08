تأهب 2000 شرطيًا ألمانيًا لمواجهة أعمال شغب محتملة غرب البلاد

احتشد حوالي 500 من مثيري الشغب والنازيين الجدد اليوم السبت، في مسيرة بمدينة دورتموند غرب ألمانيا.

وقالت الشرطة إنها دفعت بأكثر من 2000 شخص لمواجهة الموقف، وأفادت أيضًا بأن حوالي 350 شخصًا من المناهضين للنازية قاموا بمظاهرة مضادة في شوارع المدينة، حسبما ذكرت وكالة اأنباء الألمانية.

وكان أحد مثيري الشغب أدى التحية الهتلرية خلال توجهه إلى مكان احتشاد مثيري الشغب، ما دفع الشرطة إلى حظر دخوله للمكان وتقديم بلاغ ضده.

وذكرت الشرطة أنه وقعت مناوشات أخرى.

وتتوقع الشرطة أنها مقبلة على مواجهة زمرة من المشاغبين تشبه زمرة “مشاغبين ضد السلفية” التي تشكلت في كولونيا.

وكانت هذه المجموعة تسببت في أكتوبر 2014، في أعمال شغب حامية في المدينة.