وزير الصحة: صرف مكافأة شهر للعاملين بمستشفى “الطور العام” بسيناء

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان اليوم السبت مستشفى الطور العام ، وقرر صرف مكأفاة تعادل شهر من الراتب الأساسى لجميع العاملين بالمستشفى لما لمسه من إنضباط وحسن سير العمل وتواجد للفريق الطبى ، واستمع لمطالبهم واعدا بتنفيذها فى أقرب وقت ممكن ، وطالب بتوفير كافة التخصصات بالمستشفى من خلال تفعيل بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية فى تخصصات المسالك البولية ، جراحات الاوعية الدموية ، والعظام ، والكلى الصناعى ، والمخ والأعصاب ، الجراحة العامة ، وأنف وأذن ، ورمد ، وزيادة أعداد أطباء الاطفال المبتسرين.

كما طالب بتوفير جهاز منظار مسالك وجراحى ، وتفعيل قسم جراحات اليوم الواحد بالمستشفى نظرًا لوجود غرفة عمليات مجهزة على أعلى مستوى بالإضافة إلى غرفة إفاقة لإستغلالهما الاستغلال الأمثل لصالح المريض ، وشدد على ضرورة تفعيل التسجيل الطبى المميكن بقسمى الاستقبال والدخول.

وقد تم افتتاح المستشفى عام ٢٠٠٩ الماضى ، حيث تتكون من ٦ مبانى ، بسعة ٩٢ سرير منهم ٩ آسرة عناية مركزة و ١١ سرير غسيل كلوي بالإضافة إلى ١٠ حضانات ، وأشار إلى أن المستشفى تقدم الخدمة الطبية لـ ٨٥ الف نسمة.