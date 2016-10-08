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أفلام ناهد السباعي بين قرطاج ولندن

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تشارك الفنانة ناهد السباعي بفيلمي “حرام الجسد” في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و”حار جاف صيفا” في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، بمهرجان قرطاج السينمائي، في دورته السابعة والعشرون، والتي تمتد من 28 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.

علقت “السباعي” على اختيار الفيلمين للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان بقولها عبر حسابها الشخصي على انستجرام: “الحمد لله لقد تم اختيار فيلم حرام الجسد في المسابقة الرسمية في مهرجان قرطاج والحمد لله برضه لقد تم اختيار فيلم حار جاف صيفا في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة في مهرجان قرطاج وهو أحد أهم وأصعب المهرجانات في الوطن العربي وعلي مستوى العالم”.

من جهة أخرى، يشارك فيلم “يوم للستات” الذي تشارك ناهد السباعي في بطولته أيضًا، بمهرجان لندن السينمائي الدولي في دورته الستون، والتي تبدأ فى الفترة من 5- 16 أكتوبر الجاري، حيث ينافس الفيلم ضمن قسم Debate Strand، وهو من بطولة إلهام شاهين ونيللي كريم وفاروق الفيشاوي وعدد كبير من النجوم وإخراج كاملة أبو ذكري.

يذكر أن “حار جاف صيفا” قد شارك في العديد من المهرجانات وحصد جوائز عدة، كان آخرها جائزة الوهر الذهبي كأفضل فيلم روائي قصير في مهرجان وهران في دورته السابقة، كما فاز مشروع الفيلم في فبراير الماضي، بـجائزة مؤسسة روبرت بوش ستيفتونج السينمائية الألمانية للفيلم الروائي القصير، والتي يبلغ قدرها 60 ألف يورو.

“حار جاف صيفًا” من بطولة ناهد السباعي، محمد فريد، دنيا ماهر ومحمد عبد العظيم، وتأليف وإخراج شريف البنداري وإنتاج “ريد ستار”.

أما فيلم “حرام الجسد” فيشارك في بطولته بجانب “السباعي” كل من محمود البزاوي، أحمد عبد الله محمود، سلوى محمد علي، زكي فطين عبد الوهاب، ومن إخراج خالد الحجر، وإنتاج أفلام العالمية “يوسف شاهين وشركاه”.

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