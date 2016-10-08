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ضبط راكب حاول تهريب مشغولات ذهبية حول جسده بمطار القاهرة

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ضبط راكب حاول تهريب مشغولات ذهبية حول جسده بمطار القاهرة ضبط راكب حاول تهريب مشغولات ذهبية حول جسده بمطار القاهرة

أرشيفية

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري حاول تهريب كمية من المشغولات الذهبية لدي عودته من البحرين , أخفاها علي جسده , وذلك لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها لمحلات الذهب , تم حجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

صرحت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من البحرين، اشتبه جمال تركي مدير الإدارة ومعاونة حسن عبد اللطيف في أحد الركاب , وبتفتيشه وعثر معه علي هاتفي اي فون و7 زجاجات عطور ، تم تشكيل لجنه قامت بتفتيش الراكب ذاتيا وعثر بحوزته على كميات كبيرة من الذهب حاول تهريبها علي جسده مستخدما “لصق طبي” .

أمر سامي عبدالرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب، وحجز المضبوطات بوديعة الجمرك .

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