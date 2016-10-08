ضبط راكب حاول تهريب مشغولات ذهبية حول جسده بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري حاول تهريب كمية من المشغولات الذهبية لدي عودته من البحرين , أخفاها علي جسده , وذلك لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها لمحلات الذهب , تم حجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

صرحت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من البحرين، اشتبه جمال تركي مدير الإدارة ومعاونة حسن عبد اللطيف في أحد الركاب , وبتفتيشه وعثر معه علي هاتفي اي فون و7 زجاجات عطور ، تم تشكيل لجنه قامت بتفتيش الراكب ذاتيا وعثر بحوزته على كميات كبيرة من الذهب حاول تهريبها علي جسده مستخدما “لصق طبي” .

أمر سامي عبدالرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب، وحجز المضبوطات بوديعة الجمرك .