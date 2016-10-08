كيف تقللين من الغيرة بين الإخوة؟

ما الذي يجعل طفلك يغار من باقي إخوته؟ قطعا اختلاف طريقة تعاملك مع الإخوة المتقاربين في السن هو السبب الأول لغيرتهم من بعضهم البعض، وحدوث المشاكل بينهم حتى تصل لدرجة العراك وإظهار البغض والكراهية.

كيف تصلحين الخطأ الذي وقعت فيه؟

"سيدتي نت" التقت بالمرشد التربوي محمد الخوالدة والذي يوجه لك النصائح التالية بهذا الخصوص:

• عليك بحماية ممتلكات كل واحد على حدة، لا تجعلي الأغراض الخاصة لأحدهم مستباحة من الآخرين، وتحرصي على ممتلكات أحدهم دون إخوته.

• لا تظهري إعجابك بأحدهم دون الآخرين، ولا تعددي عيوب أحدهم أمام إخوته أو أمام الغرباء.

• مدحك لأحدهم يثير غيرة الآخرين لأن كل إنسان لديه قدراته والمواهب هبة من الله، ولكن ابحثي عن جوانب القوة فيمن ترينه يفتقر إليها.

• امتدحي ابنك الذي يهتم بإخوته ويعنى بهم فهو قد يشعر أن دوره هذا يقلل من قيمته فيشعر بالنقمة عليهم، واجعلي الآخرين يقفون معه في أي موقف يحدث ويسبب له الحزن فهذا هو تقديرهم لما يقوم به نحوهم.

• خصصي الوقت المنفرد لكل واحد على حدة، لا تجعلي كل الوقت لواحد يبقى خلاله على حجرك.

• لا تسخري من أحدهم ولا تهزأي من أخطاءه أمام إخوته.

• في حال عبر ابنك عن مشاعره السيئة نحو أحد الإخوة، تقبلي الأمر ولا تبدي جزعك بل دورك هو أن تبحثي عن الأسباب والحلول وأن تتصرفي بحكمة مع الأمر.