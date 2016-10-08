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شرطة الفجيرة تستنكر ظهور أحد عناصرها بصورة مسيئة

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شرطة الفجيرة تستنكر ظهور أحد عناصرها بصورة مسيئة شرطة الفجيرة تستنكر ظهور أحد عناصرها بصورة مسيئة

استنكرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الفعل الذي صدر عن أحد منتسبيها بتصويره لنفسه وبلباسه الرسمي، اثناء قيادته لمركبته والعبث بأوراق نقدية بشكل استعراضي، وذلك عبر تسجيل مصور على التواصل الاجتماعي.

وأعربت قيادة شرطة الفجيرة في بيان لها، عن بالغ أسفها لهذا السلوك الذي يطال صاحبه حصراً دون باقي العاملين، لافتة إلى أن ما بدر من هذا المنتسب، لا يمت بصلة للقيم النبيلة والمسلك الحصيف الذي يتسم به مجتمعنا الإماراتي عموماً، ومنتسبي اجهزة الدولة على وجه الخصوص، بما يفترض فيهم مزيداً من الانضباطية واحترام الزي الرسمي الذي يؤمن فاعلية عمل الشرطة عبر كسب ثقة الجمهور.

وأوضحت شرطة الفجيرة انه تم التعرف على مرتكب هذا العمل وتوقيفه وباشرت التحقيقات معه، لمعرفة الدوافع التي حذت به لمثل هذا السلوك غير القويم، ومخالفة الضوابط الوظيفية والمسلكية التي تعهد بها كمنتسب للشرطة.

من جهتها أشارت لجنة التحقيق بوزارة الداخلية، إلى عدم التهاون في تطبيق وانفاذ القانون على الجميع، والحزم  مع أي محاولة عابثة للمساس بسمعة هذه المؤسسة الوطنية، سواء صدر ذلك عن قصد او دون قصد.
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