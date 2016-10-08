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دراسة تكشف من أين يرث الأبناء ذكاءهم ...

  • هو وهى
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دراسة تكشف من أين يرث الأبناء ذكاءهم ... دراسة تكشف من أين يرث الأبناء ذكاءهم ...

كشفت دراسة بريطانية أجراها باحثون في غلاسكو أن جينات الأم هي التي تحدد مقدار ذكاء الطفل وليس الأب.
ويقول العلماء إن الأمهات ينقلن جينات الذكاء لأطفالهن لأنهن يحملن اثنين من كروموسوم "X"، في حين أن الرجال لديهم واحد فقط.

ويعتقد العلماء أن الجينات الخاصة بالوظائف المعرفية المتقدمة التي تورث من الأب قد تعطل تلقائيا، مشيرين إلى أن فئة من الجينات المعروفة باسم "الجينات المهيأة" تنشط فقط إذا أتت من الأم، وتعطل تلقائيا إذا نقلت من الأب.

كما أوضحت الدراسة أن الوراثة ليست العامل الوحيد المحدد للذكاء، حيث قال الباحثون إن ما بين 40 و60 في المئة فقط من الذكاء يمكن أن يكون وراثيا، فيما ترتبط العوامل الأخرى بالبيئة، مضيفين " ومع ذلك، فقد تبين أيضا أن الأمهات يلعبن دورا مهما للغاية في هذا الجزء غير الوراثي للذكاء".

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رئيس قسم الأخبار