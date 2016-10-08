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بالفيديو : مؤسس حركة "أبناء مبارك" : "الدولة تتجاهل آخر من ذل الصهاينة"...

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بالفيديو : مؤسس حركة "أبناء مبارك" : "الدولة تتجاهل آخر من ذل الصهاينة"... بالفيديو : مؤسس حركة "أبناء مبارك" : "الدولة تتجاهل آخر من ذل الصهاينة"...

قال حسن الغندور، مؤسس حركة أبناء مبارك ، إن الدولة المصرية تتجاهل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد دوره العظيم والمؤثر في انتصار حرب أكتوبر.

وأضاف «الغندور» في مُداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر»، على قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس: «ألفت نظر الشعب المصري إلى أن الرئيس مبارك آخر قائد من حرب أكتوبر ذل الصهاينة ، وياريت الشعب المصري يعرف ده كويس».

وعلق الإعلامي محمد موسى، بقوله: «دعنا نعترف أن مبارك قائد عظيم شاء من شاء وأبى من أبى».

ووجه «الغندور» رسالة للرئيس الأسبق حسني مبارك، في الذكرى الـ 43 لانتصار حرب أكتوبر، بقوله: «عاش الرجال يا بطل».

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