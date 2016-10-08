جمارك برج العرب تحبط إدخال أجهزة تنصت ممنوع تداولها داخل البلاد

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولى، اليوم، محاولة تهريب كمية من أجهزة التجسس المحظور تداولها داخل البلاد وفقاً للقانون، مع أحد الركاب القادمين من الشارقة.

وتبين من إجراءات التفتيش للراكبة القادمة على رحلة الخطوط العربية، التى تم الاشتباه فيها لضخامة حجة الحقائب الخاصة بها، وجود 3 أجهزة محمول على شكل ساعة مزودة بكاميرا وكارت ميمورى وشريحة وميكروفون ضمن الأمتعة الخاصة بها، تستخدم للتنصت والتجسس على المواطنين.

تم التحفظ على الأجهزة،و تحرير محضر بالواقعة و عرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.