أخبار عاجلة

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي -
الاتحاد القطري يوافق على دمج ناديي لخويا والجيش -
اللجنة العامة للبرلمان توافق على «الطوارئ» -
2.34 مليار| دولار إجمالي عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي -
سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر -
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام -
إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب -
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة -
إسماعيل: الأعمال الإرهابية الخسيسة كانت تستوجب إجراءات استثنائية -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة ... مع أحفادها ضحك ولعب وحب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أصحاب 26 مزرعة سمكية يطالبون بتعويضهم عن أراضيهم بعد نزعها بدمياط

Google+ Print
بالصور.. أصحاب 26 مزرعة سمكية يطالبون بتعويضهم عن أراضيهم بعد نزعها بدمياط بالصور.. أصحاب 26 مزرعة سمكية يطالبون بتعويضهم عن أراضيهم بعد نزعها بدمياط

>دمياط - معتز الشربينى

"نحن لا نرفض الاستثمار والتنمية ولكن نبحث عن حققونا الضائعة لدى الثروة السمكية بدمياط".. كان ذلك لسان حال أصحاب 26 مزرعة سمكية تقع فى منطقة شطا بمحافظة دمياط على زمام بحيرة المنزلة والذين تم انتزاع أراضيهم التى أقاموا عليها مزراع سمكية، لصالح مشروع مدينة الأثاث، وهى المساحة المقدرة بـ 331 فدان  تم تخصيصها لصالح المشروع بموافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء آنذاك بموجب القرار الذى يحمل رقم 999 لسنة 2015 وهى أرض تابعة لهيئة الثروة السمكية بنظام الإيجار.

وتم الاتفاق مع أصحاب هذه المزارع على إخلاءها لصالح مشروع مدينة الأثاث ، مقابل تعويضهم بعد توفير أرض بديلة فى بحيرة المنزلة تكون تابعة للثروة السمكية وهو مالم يتم حتى الآن بعد مرور ما يقرب من عام ونصف.

وكشف رأفت عاشور صاحب أحدى المزارع أنه تم انتزاع المساحة المحددة 331 فدان أراضى والمقام عليها عدة مزارع سمكية منتجة لصالح مشروع مدينة الأثاث وهو بالمخالفة لقانون الصيد الذى يحظر تجفيف أو تبوير اى جزء من البحيرات ولكن تم الاتفاق مع أصحاب المزارع على إخلاءها فى مايو 2015، وقبل وضع حجر الأساس لصالح المحافظة فى مقابل تعويضهم بمساحات مماثلة بأراضى أخرى تابعة للثروة السمكية فى امتداد مساحة بحيرة المنزلة برغم أن هذه المزارع كان بها محصول سمكى لم يتم نضجه ولم يكمل دورته ولكن هذا لم يحدث حتى الآن وهو ما خلف أعداد كبيرة من البطالة لدى مئات الايدى العاملة والتى تقدر تقريبا 15 ألف نسمة.

ويقول أشرف أبو حجازى صاحب مزرعة سمكية :كانت مزارعنا منتجة وقائمة وتدر دخل وتوفر ثروة سمكية وإنتاج بروتينى ولكن تم تسليمها على أمل التعويض لأننا لا نمتلك غيرها ونعمل فيها كأسر كاملة، وكان الفدان يكلفنا ما يقرب من 30:50 ألف جنيه تجهيز والآن الثروة السمكية ترفض منحنا تعويض لهذه الأراضى كما ترفض مساعدتنا فى تجهيز هذه المزارع التى تحتاج إلى مصاريف باهظة.

وقال رئيف عبده صاحب مزرعة سمكية: نحن لا نرفض الاستثمار ولا نحارب مشاريع التنمية من اجل ومن أجل صناع محافظة دمياط ولكننا نطالب بأحقيتنا فى توفير أراضى بديلة تصلح مزارع سمكية لتعويضنا، وأشار إلى أنه تم تقديم عدة استغاثات إلى محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رئيس هيئة الثروة السمكية ولكن لم يستجب لنا أحد.

وأضاف أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب كان على علم بمشكلتنا ووعد بحلها وبتوفير أراضى بديلة تصلح مزارع، وتكون نموذجية على نفقة الدولة لخدمة الاستزراع السمكى ولكن كل هذا الكلام طلع "فنكوش".

وطالب عبده رفعت صاحب مزرعة من رئيس الوزراء ورئيس هيئة الثروة السمكية بحث مطلبهم وإيجاد حل له بعد أن تم تجهيز مشروع مدينة الأثاث والتزم أصحاب المزارع على تغليب الصالح العام وتساءل من أين ننفق على أولادنا ومن يعوض العمالة التى كانت ترزق من العمل فى هذه المزارع؟.

وأضاف عبده على: لا يجوز أن يتم إنشاء مدينة صناعية جديدة على أنقاض أصحاب المزارع السمكية فكما نطالب بتطوير والاهتمام بصناعة الأثاث نطالب أيضا بالاهتمام بالاستزراع السمكى لأنه فى النهاية خدمة للبلد والمواطن.

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية