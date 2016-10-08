إصابة شرطيين فرنسيين إثر إلقاء قنابل حارقة داخل سيارتهما

أصيب شرطيان فرنسيان اليوم السبت بصورة بالغة إثر إلقاء مجهولين كوكتيل “مولوتوف” داخل سيارتهما أثناء قيامهما بدورية أمنية في حي يوصف بأنه “حساس” بضاحية قريبة من العاصمة باريس.

وأفادت مصادر أمنية بأن الشرطيين تعرضا لهجوم من قبل ما يقرب من 15 شخصا أثناء توقفهما بمنطقة حساسة ببلدة “فيري شاتيون” جنوب باريس وبأنهما أصيبا بحروق شديدة إثر استهدافهما بزجاجة حارقة.

وقالت المصادر إن “مجموعة منظمة” منعت, على ما يبدو, الشرطيين من مغادرة السيارة بعد اشتعال النيران داخلها, وأن الاعتداء استهدف أيضا عربة شرطة ثانية كانت متوقفة في نفس المكان.

كان الشرطيان مكلفين بتأمين كاميرا مراقبة لرصد الأعمال الإجرامية المتكررة في تلك المنطقة التي شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات بين قوات الشرطة ومجموعة من مثيري الشغب.

أ ش أ