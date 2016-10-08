للمرأة العاملة: مكياج ناعم لتغيير الوجه

الروتين اليومي للعمل قد يفقدك بعضاً من التألق ويشعرك بالكثير من الملل، لاسيما إن كان وقتك ضيّقاً لا يتيح لك فترات للاسترخاء والاعتناء ببشرتك.

"سيِّدتي نت" ينصحك باستخدام الحيل البسيطة التالية لكسر هذا الروتين اليومي واستعادة جمالك وجاذبيتك لتتألقي أيام العمل:



1-اختيار المنتجات البسيطة لوضع المكياج: بالتأكيد ستكونين في عجلة من أمرك صباحاً لدرجة أنه لن يتاح لك الوقت الكافي لتنظيف وترطيب بشرتك، ثم وضع المكياج الكامل عليها. حتى لو قمت بمحاولة لإتمام هذا الأمر، قد يجعلك الاستعجال تفسدين مظهرك؛ لذلك عليك تجنب وضع الكثير من المكياج والاكتفاء بالقليل من قلم الكحل وأحمر الخدود الخفيف مع ملمّع الشفاه الشفاف حتى لا تحدثي فوضى عند وضعك المكياج.

2-انتقاء المنتجات مرة شهرياً: حدّدي يوماً محدداً كلّ شهر لفحص منتجات المكياج الخاصة بك لمعرفة المنتجات القديمة والمنتهية الصلاحية حتى لا تؤثر في بشرتك سلباً، حيث يؤدي ذلك إلى ظهور الحبوب المزعجة التي يصعب التخلّص منها سريعاً.

3-استخدام اليدين: نظراً لعدم وجود الكثير من الوقت صباحاً لوضع المكياج، يمكنك استخدام أصابعك عند وضعك لكريمات الأساس وكريمات الإخفاء، فمعظم فناني التجميل يفعلون ذلك؛ لأن الأصابع يمكنها الوصول إلى جميع تفاصيل الوجه بسهولة وسرعة.

4-الاعتماد على الألوان الهادئة: حينما تكونين في عجلة من أمرك، عليك أن تتجنبي استخدام الألوان الصاخبة الجريئة؛ لأنها قد تفسد مظهرك بأكمله، واستبدليها بالألوان الهادئة البسيطة.

5-الاستيقاظ مبكراً عشر دقائق على الأقلّ: إذا كنت تريدين الحصول على إطلالة مميزة عند وضعك للمكياج، فاحرصي على الاستيقاظ المبكر قليلاً حتى تجدي الوقت الكافي لفعل ذلك دون توتر أو انفعال.

6-الحفاظ على تألقك طوال اليوم: هناك بعض الأشياء التي يجب أن تكون في حقيبتك باستمرار كقلم الشفاه وأحمر الخدود لتجديد مكياجك باستمرار والحفاظ على إطلالتك طوال اليوم.