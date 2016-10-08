الاثنين.. «صاحبة السعادة» تستضيف الفنان محمد ممدوح

يحل الفنان الشاب محمد ممدوح، الشهير بـ “تايسون”، ضيفًا على الفنانة الكبيرة إسعاد يونس فى برنامجها الأسبوعي “صاحبة السعادة” في حلقة يوم الأثنين القادم، فى حلقة تحمل عنوان “نقنقة”.

وتدور فكرة الحلقة حول الأكلات البسيطة التي يتسلى بها الشخص بين الوجبات مثل المكسرات، اللب، السوداني، البقسماط، الكب كيك، الآيس كريم وغيرها من الأشياء التي يطلق عليها المصريين “نقنقة”.

ويتحدث محمد ممدوح خلال الحلقة عن “النقنقة” في حياته وأهم الأكلات التي يحبها، حيث ستفاجئ إسعاد يونس الفنان الشاب محمد ممدوح بعدد من الأكلات التى سيتناولها على الهواء، كما ستسضيف الفنانة الكبيرة مجموعة من أصحاب المحلات الخاصة بأكلات وتسالى “النقنقة”.

تذاع الحلقة مساء يوم الأثنين القادم على قناة «CBC».