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بالصور.. وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة

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وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة

وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة

استقبل السفير سامح شكري وزير الخارجية، بمكتبه، اليوم السبت، فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق ورئيس كتلة المستقبل النيابية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول الأوضاع السياسية في لبنان ونتائج الزيارة التي قام بها السيد سامح شكري إلى بيروت مؤخراً، والتي التقى خلالها مع ممثلي التيارات السياسية اللبنانية المختلفة. وقد أكد السنيورة خلال اللقاء على الدور الهام الذي تضطلع به في دعم استقرار لبنان وسلامته على مدار التاريخ، وتقدير جموع الشعب اللبناني لمكانه مصر وثقلها وقدرتها عن الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على أن مصر لا يمكن أن تألو جهداً في سبيل دعم لبنان واستقراره السياسي وعودته لممارسه دورة الفعال في دعم القضايا العربية، وأن بقاء وضعية شغور المنصب الرئاسي الحالي لا يمكن القبول به، وأن على جميع الأطراف اللبنانية أن تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى حلول توافقية تسمح بانتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت.

كما أكد شكري على الجهود التي تقوم بها مصر من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية إقليماً ودولياً من أجل دعم لبنان والتأكيد على سيادته واستقراره السياسي والأمني والاجتماعي.

وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة

وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة

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