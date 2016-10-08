حالة هلع في حيفا إثر" حريق" في مصافي للنفط ...

سمر العشري

ذكرت تقارير إعلامية، الجمعة، أن مدينة حيفا شهدت حالة من الهلع والخوف عقب وقوع انفجارات قرب مصافي حيفا للنفط تسببت بشعلة لهب كبيرة.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل قالت في سياق التهدئة من روع الجمهور إنه حادث عادي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يخشى السكان من حدوث تلوث دائم بسبب خزانات "الأمونيا" الخطيرة التي قد ينبعث عنها غازات سامة مصاحبة للانفجارات التي وقعت على مرأى ومسمع القريبين من المكان.

وقال بعض شهود العيان: إنهم رأوا الدخان الاسود- لمدة نصف ساعة إلى 40 دقيقة.

وقال المتحدث باسم رجال الاطفاء الاسرائيليين: "يحاول رجال الاطفاء اخماد النيران، في هذا الحدث الاستثنائي، موضحا أن لهيب الشعلة ناتج عن حرق غازات من مشتقات تكرير النفط، وما حدث أن احتراق الغازات زاد وبالتالي فإن شعلة اللهب تبدو أكبر".

شبكةعيونالإخبارية

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