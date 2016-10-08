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سقوط صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية في الأراضي "السعودية" ...

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سقوط صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية في الأراضي "السعودية" ... سقوط صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية في الأراضي "السعودية" ...

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، التي تقودها ، أن المليشيات الحوثية أطلقت صاروخا باليستيا من جنوب (صعدة) باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة .

وذكرت القيادة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت أن «أنظمة الدفاع الجوي تابعت مسار الصاروخ منذ انطلاقه حتى سقوطه في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان، دون أن يسبب أي أضرار.. وباشرت القوات الجوية على الفور استهداف المنطقة التي انطلق منها الصاروخ».

وقد أعلن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق القحطاني عن إصابة عامل يحمل الجنسية الهندية مساء الجمعة إثر سقوط مقذوفات عسكرية على حي الحضن بنجران جنوب غرب المملكة من الأراضي اليمنية.

وكان المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أعلن الجمعة مقتل يمني وإصابة طفلة ووالدها في سقوط مقذوفات حوثية على منطقة الطول جنوب غرب المملكة.

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